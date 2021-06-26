Bakan Çavuşoğlu, Roma'da DEAŞ toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Haziran'da Roma'da, İtalya ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Haziran'da Roma'da, İtalya ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28 Haziran 2021 tarihinde Roma'da, İtalya ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DMUK Bakanlar Toplantısı'na katılacaktır. Sayın Bakanımızın, bu vesileyle aynı gün tertiplenecek Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı'na da iştirak etmesi öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz