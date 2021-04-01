Son dakika gündem: ANKARA Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.