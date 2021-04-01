Son dakika gündem: ANKARA Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
ANKARA, (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı