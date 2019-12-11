Bakan Çavuşoğlu Rabat'a gidiyor

11.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Teşkilatı'nın (İTT) 50'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rabat'ta düzenlenecek etkinliğe katılacak.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İTT'nin 50'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yarın Rabat'ta kutlama etkinliği düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasser Bourita'nın daveti üzerine etkinliğe katılacağı kaydedildi. Öte yandan Çavuşoğlu'nun söz konusu etkinlikte Türkiye'yi temsilen bir konuşma yapması ve muhataplarıyla ikili temaslarda bulunmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA