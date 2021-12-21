Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla Puskas Arena'da futbol oynadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla Puskas Arena'da futbol oynadı.