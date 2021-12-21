Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla Puskas Arena'da futbol oynadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla Puskas Arena'da futbol oynadı.

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena'da mevkidaşlarıyla futbol oynadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title