Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile görüştü

07.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:11
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, başbakanlık binasında Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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