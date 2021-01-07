Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile görüştü
07.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, başbakanlık binasında Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva tarafından karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı