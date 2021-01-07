Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, başbakanlık binasında Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı