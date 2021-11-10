Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Polonya- Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizi ele alındı. Bakan Çavuşoğlu; sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY'ye yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüyü bildirdi ve bu iddiaları Türkiye'nin reddettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini muhatabına hatırlatırken, Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde de bulundu.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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