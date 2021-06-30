Bakan Çavuşoğlu, Polanyalı mevkidaşı Rau ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Polonya'nın Türkiye'ye yönelik 7 günlük karantina uygulaması hakkında telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Polonya'nın Türkiye'ye yönelik 7 günlük karantina uygulaması hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu görüşmede, 7 günlük karantina uygulamasının sonlandırılması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, son olarak Almanya ve Fransa'nın kırmızı listesinden çıkıldığını, bu ülkelerle seyahatler bağlamında yakın çalışıldığını, bu ülkeler kısıtlama uygulamazken, aynı şekilde yakın ilişkilere sahip olunan Polonya'nın aldığı karantina kararının Türkiye'de sorgulandığını ifade etti.Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Türkiye'nin endişelerini anladığını, aşılama kampanyasının da hızlı ilerlediğini bildiğini, her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulunabileceğini, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Rau, bu konuyla bizzat ilgileneceğini ve durumu Başbakan Mateusz Morawiecki'ye aktaracağını, Polonya Sağlık Bakanı ile de temasta olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz