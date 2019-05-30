Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü. - CİDDE

Kaynak: İHA
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