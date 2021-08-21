Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Bakan Kureyşi'ye ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür etmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz