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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "New York'taki son günümüze Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Shah Mahmood Qureshi'yle Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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