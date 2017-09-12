Bakan Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Bakan Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Bakan Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ile ortak basın toplantısı düzenledi (2)(Tür: Ankara)

Bakan Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ile ortak basın toplantısı düzenledi (2)

(Tür: Ankara)