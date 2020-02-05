Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

05.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:02
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti 'de Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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