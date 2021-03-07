Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Buhara'da ışıklı abideleri ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentinde ışıklı abideleri ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Buhara kentinde, ışıklı abideleri ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, kentin sembolleri arasında yer alan Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, hamamlar, müzeler diğer yapıların da bulunduğu eski şehir kısmını gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı