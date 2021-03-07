- Bakan Çavuşoğlu: "Özbekistan ile ilişkilerimizi stratejik seviyeye çıkardık"

Saçı çıkmayan Karadenizli öyle bir çözüm buldu ki görenleri hem güldürdü hem şaşırttı

- Bakan Çavuşoğlu: "Özbekistan ile ilişkilerimizi stratejik seviyeye çıkardık"

SEMERKAND - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özbekistan ile ilişkilerimizi stratejik seviyeye çıkardık. Yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasını oluşturduk. İlk toplantısını daha önce Türkiye'de yapmıştık. İkincisinin hazırlıklarını yarın yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Özbek basınının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Özbekistan ile ilişkilerimizi stratejik seviyeye çıkardık. Yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasını oluşturduk. İlk toplantısını daha önce Türkiye'de yapmıştık. İkincisinin hazırlıklarını yarın yapacağız. Yani ortak stratejik planlama toplantısını yapacağız. Bu toplantıda birinci zirvede hangi kararlar alındı, hangi anlaşmalar imzalandı, bunların onayı ve uygulamasıyla ilgili kararlar ve anlaşmaların hangi noktada olduğu, daha önceki görüşmelerde cumhurbaşkanlarımızın aldığı kararlar, bize verdikleri talimatlar var onları gözden geçireceğiz. Özbekistan'da yapılacak önümüzdeki zirvede hangi anlaşmaları imzalayabiliriz, hangi konularda adımlar atabiliriz, işbirliğimizi güçlendiririz onları da aynı şekilde gözden geçirerek o zirvenin hazırlığını da yapmış olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı