Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansa katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansa katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Özbekistan'ın ev sahipliğinde 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar' konulu konferansa katılacaktır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyayev'in girişimiyle düzenlenen söz konusu konferansın temel amacı bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesidir. Sayın Bakanımız bu vesileyle Özbekistan makamları ve konferansa katılacak ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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