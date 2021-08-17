Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri Özbek mevkidaşıyla görüştü
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri Özbek mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri Özbek mevkidaşıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile ??Kamilov, görüşmede Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, dün de ABD, Azerbaycan, Almanya, Danimarka, Hırvatistan ve Katar dışişleri bakanlarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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