Bakan Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik"
Bakan Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik" -"27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi" -"Vatandaşalra ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk.
Bakan Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik"
-"27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi"
-"Vatandaşalra ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli"
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı