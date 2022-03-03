Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Mart, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title