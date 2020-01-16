Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
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Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

16.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:20
Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı

DIŞİŞLERİ Bakanı , ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor. 

 


Kaynak: DHA
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