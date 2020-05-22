Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
22.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:15

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü. 

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İİT Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile İsrail'in ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele aldık" dedi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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