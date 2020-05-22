Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü.
22.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:15
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İİT Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile İsrail'in ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele aldık" dedi.
Kaynak: DHA