Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Ürdünlü mevkidaşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İİT Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile İsrail'in ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele aldık" dedi.

Kaynak: DHA