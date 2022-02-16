Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı, Mevlüt İşli - Politika
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Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika