Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı, Mevlüt İşli - Politika
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Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Medya, Politika, Güncel, Haberler

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