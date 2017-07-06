Bakan Çavuşoğlu'nun İsteği Üzerine Futbolu Bırakıp Golfe Başladı

SAMSUN'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2017) Golf Milli Takımı'nda forma giyecek olan 32 yaşındaki Mehmet Yavuz, golfe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun isteğiyle başladığı söyledi. Yavuz, "İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'yla iki kez dünya şampiyonluğu yaşadım. Sonra bakanımızın isteğiyle golfe başladım ve ilk kez Samsun'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğim" dedi.



1997 yılında futbola başlayan işitme engelli sporcu Mehmet Yavuz, 2000 yılında milli formayı ilk kez giyerek, 2008 ve 2012'de düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk yaşadı. 32 yaşındaki sporcu, futbolun ardından kariyerine golfle devam etme kararı aldı. Golfün daha rahat olduğunu söyleyen Mehmet Yavuz, "2017'de olimpiyatlara golfün dahil olacağını duydum. Daha sonra, kendisi de bir golf tutkunu olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun isteğiyle golfe başladım. Golf daha rahat, daha bireysel, kendimi daha iyi gösterebileceğim bir spor. Golf, futboldan farklı dinamiklere sahip olduğu için ve Türkiye'yi başka bir branşta da uluslararası arenada temsil etmek istedim" dedi.



18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'yla birlikte ilk kez Deaflympics'e dahil olan golf branşında madalya mücadelesi 21-26 Temmuz tarihleri arasında verilecek.



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