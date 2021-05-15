Bakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
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Bakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Dr. Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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