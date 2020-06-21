Bakan Çavuşoğlu'nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı
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Bakan Çavuşoğlu'nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı
21.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı. Duygu anların yaşadığı videoda baba Osman Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu'na, "Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu'na kızı İrem Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı sürprizin videosunu Twitter hesabından 'baba, oğul, torun Babalar Günü'nüz kutlu olsun' notuyla paylaştı.

Memleketi Alanya'nın Söbüçimen Yaylası'nda çekilen videoda oğlu hakkında konuşurken gözleri dolan Osman Çavuşoğlu, onu çok özlediğini ifade ederek her cuma kendisini aradığını da söyledi. Görüntülerde Baba Osman Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu'na, "Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum" dedi.

"Allah sizleri başımızdan eksik etmesin"

Bakan Çavuşoğlu ise babasına, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyerek cevap verdi. Videoda ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu, babasının yanına gelip elini öptüğü kızı İrem Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği anlarda yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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