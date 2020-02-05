Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı bakanlarla telefon diplomasisi

05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı bakanlarla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Ntumba Nzeza ve Afrika Entegrasyon ve Yurt Dışındaki Fildişililer Bakanı Ally Colulibaly ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA