Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı bakanlarla telefon diplomasisi
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Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı bakanlarla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı bakanlarla telefonda görüştü.

05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40
Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı bakanlarla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı , bazı Afrikalı bakanlarla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Ntumba Nzeza ve Afrika Entegrasyon ve Yurt Dışındaki Fildişililer Bakanı Ally Colulibaly ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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