Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Kuzey Batı Suriye'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin BMGK kararının uzatılması konusu ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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