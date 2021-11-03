Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Huitfeldt'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in yeni Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Huitfeldt'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İki bakan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, Filistin ile Afganistan gibi bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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