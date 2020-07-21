- Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz"

- Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim.

21.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:16

- Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz"

NİAMEY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim. Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji ve madencilik, tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer'e dün akşam saatlerinde gelmişti. Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havalimanında karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bugün de Nijer'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ve Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou görüşmenin ardından Nijer basınına konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mahamadou tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden ederek " Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini ilettim. Geçmişte Cumhurbaşkanımızın Nijer'e seyahatini planlamıştık ama gerçekleştirememişti. Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın Niamey'i ziyaret etmek istediğini de kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

"Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim"

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Nijer ilişkilerini her alanda nasıl geliştirebiliriz detaylı bir şekilde görüşme imkanım oldu. Nijer'in geleceğe yönelik kalkınma planını büyük bir vizyonu olduğunu söylemek isterim. Bu çerçevede özellikle Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim. Akşam buraya gelirken kullandığımız havalimanı, gece kaldığımız otel bunlardan sadece 2 tanesi. Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji ve madencilik, tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bugün askeri işbirliği alanında, gençlik spor alanında anlaşmalar da imzalayacağız. Diğer imzaladığımız anlaşmalarla beraber ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken diğer taraftan bunların uygulanması ile birlikte işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz"

"Terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir"

Nijer Cumhurbaşkanı ile teröre karşı işbirliğini de değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Nijer sahil bölgesinin, hatta Afrika'nın terörden nasıl etkilendiğini görüyoruz ve terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir. Biz de yıllardır terörün değişik boyutları ile mücadele ediyoruz. Libya başta olmak üzere bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu, görüş alışverişinde bulunduk. Libya'daki durumu, etkisini her alanda, her anlamda en çok komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor" ifadelerini kullandı.

- Bakan Çavuşoğlu: 'Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti 3. Sayfa
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cenk Eren Acun Ilıcalı Merve Boluğur Öztürk Serengil
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: - Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:48:45. #1.15#
title