Bakan Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim. Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji ve madencilik, tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer'e dün akşam saatlerinde gelmişti. Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havalimanında karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bugün de Nijer'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ve Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou görüşmenin ardından Nijer basınına konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mahamadou tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden ederek " Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini ilettim. Geçmişte Cumhurbaşkanımızın Nijer'e seyahatini planlamıştık ama gerçekleştirememişti. Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın Niamey'i ziyaret etmek istediğini de kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

"Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim"

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Nijer ilişkilerini her alanda nasıl geliştirebiliriz detaylı bir şekilde görüşme imkanım oldu. Nijer'in geleceğe yönelik kalkınma planını büyük bir vizyonu olduğunu söylemek isterim. Bu çerçevede özellikle Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için teşekkür ederim. Akşam buraya gelirken kullandığımız havalimanı, gece kaldığımız otel bunlardan sadece 2 tanesi. Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji ve madencilik, tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bugün askeri işbirliği alanında, gençlik spor alanında anlaşmalar da imzalayacağız. Diğer imzaladığımız anlaşmalarla beraber ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken diğer taraftan bunların uygulanması ile birlikte işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz"

"Terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir"

Nijer Cumhurbaşkanı ile teröre karşı işbirliğini de değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Nijer sahil bölgesinin, hatta Afrika'nın terörden nasıl etkilendiğini görüyoruz ve terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir. Biz de yıllardır terörün değişik boyutları ile mücadele ediyoruz. Libya başta olmak üzere bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu, görüş alışverişinde bulunduk. Libya'daki durumu, etkisini her alanda, her anlamda en çok komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor" ifadelerini kullandı. - NİAMEY

Kaynak: İHA