Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştüNijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü Nijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü. Kaynak: DHA