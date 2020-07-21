Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştüNijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü.
21.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:17
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü
Nijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü.
Kaynak: DHA