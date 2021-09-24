Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'tan ayrılmadan önce milletin evi Türkevi'mizde vatandaşlarımızla buluştuk. Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyla her yerde yanınızdayız!" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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