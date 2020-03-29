Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı " Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı

" Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!" isimli video yayınladı

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına resmi twitter hesabında paylaştığı "Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!" isimli video ile destek verdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda zor günlerde mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Anavatandan kilometrelerce uzakta yaşayan vatandaşlarımız.. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyük elçilerimizin, baş konsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin yapmış oldukları uyarılara dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz gibi hissedin. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimizden bizlere ulaşınız. Sizlere ana vatandan en derin sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı.

Videoda Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Büyükelçi temsilcilerin de uyarılarına yer verildi.

Kaynak: İHA