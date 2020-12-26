Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım
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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım

26.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, yurt dışına çıkacak vatandaşlar için özel hazırlanan bir video paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, yurt dışına çıkacak vatandaşlar için özel hazırlanan bir video paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt dışına çıkacak vatandaşlar için özel hazırlanan bir video paylaştı. Hazırlanan videoda yurt dışına çıkacak vatandaşlar için, gidecekleri ülkelerdeki temsilcilikler vasıtasıyla neler yapabilecekleri anlatılıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Büyükelçiliklerde nikah kıyabileceği, Başkonsolosluklarda yeni doğan bebekleri için vatandaşlık kaydı oluşturabilecekleri anlatıldı. Ayrıca hazırlanan videoda, adres beyanı için Başkonsolosluklara başvuru yapabileceği, Büyükelçiliklerden vekaletname çıkarabileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik erteleme işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresine başvuru yapabilecekleri gibi bilgilere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:59:05. #1.15#
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