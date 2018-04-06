Bakan Çavuşoğlu'ndan Yabancı İsim Eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de son zamanlarda isim konusunda yabancı dille isim verme konusunda bir moda var. Spor takımlarımıza kulüplerimize de bu sirayet etmiş. Alanya bir turizm şehri, mağazalara ya da restoranlarımıza İngilizce ya da Avrupa dillerinden bazı isimleri vermek doğal olabiliyor. Alanyaspor Mağazası dersek bence daha yakışır. Yerli ve milli olalım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, cuma namazını Antalya'nın Alanya ilçesindeki Yeni Cami'de kıldıktan sonra aynı camide namazını kılan ve bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden babası Osman Çavuşoğlu'nun elini öptü ve sarıldı. Çavuşoğlu, ilçeyi gezen İngiltereli kadın turistlerle de İngilizce sohbet etti ve özçekim yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra bölge esnafını selamlayarak, Atatürk Caddesi üzerine kurulan Alanyaspor Store'un açılışına katıldı.

Aynı zamanda Alanyaspor Onursal Başkanı olan Dışişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada mağazadaki ürünlerin orijinal ve lisanslı olduğunun altını çizerek, alınan her ürünün Alanyaspor'a maddi katkısı olacağını söyledi.

Alanyaspor'un siyaset üstü olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Hepimizin, şehrimizin takımdır. İlçede yaşayan herkesin takımdır. Norveçli bir hanımefendinin üzerinde de Alanyaspor formasını görebiliyorsunuz. Alanyaspor'a sahip çıkmalıyız. Takımımız içeride ve dışarıda şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Birçok ülkenin milli takımında oynayan oyuncuları Alanyaspor bünyesinde barındırıyor. Tüm Türkiye'de Alanyaspor özellikle Süper Lig'e çıktığı yıldan itibaren bir çok vatandaşın tuttuğu takımdan sonra ikinci takımı olmaya başladı. Başka şehirlerde de Alanyaspor taraftarları var" diye konuştu.

"Yabancı isim eleştirisi"

Alanyaspor'un çok zengin veya büyük bir takım olmadığını ama oynadığı futbol ve centilmenliği ile takdir topladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Alanyaspor son iki yıldır, yense de yenilse de oynattığı futbolla herkesin gönlünü fethetti. Futbolu sevdirerek bizlere izlettiriyor. Geldiğimiz yeri unutmamalıyız. Kulübümüz bundan 7 sene önce borç batağı içinde ikinci ligden üçüncü lige düşmek üzereydi. Bu iş gönül, sevda işidir. El ele omuz omuza vererek kısa süre içinde Süper Lig'e çıktık. Bu takımın ligde kalması için herkesin destek vermesi gerekir. Düşersek zorluklar yaşarız. Süper Lig'de kalmak kolay değil. Seyircilerimizi kutluyorum. Mağazamızın açılışını yapıyoruz ama yönetimden bir ricam var. Türkiye'de son zamanlarda isim konusunda yabancı dille isim verme konusunda bir moda var. Spor takımlarımıza kulüplerimize de bu sirayet etmiş. Alanya bir turizm şehri, mağazalara ya da restoranlarımıza İngilizce ya da Avrupa dillerinden bazı isimleri vermek doğal olabiliyor. Alanyaspor Mağazası dersek bence daha yakışır. Yerli ve milli olalım. Bu öneriyi kulübümüze getirmiş oluyoruz. Mağazamız hayırlı uğurlu olsun. Kulübümüze maddi kaynak sağlar. Buradan satılan ürünlerle kentimizde bir Alanyaspor ruhunu her zaman yaşatalım" dedi.

"Maddi manevi desteğini esirgemedi"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında Bakan Çavuşoğlu'nun büyük katkısı olduğunu söyledi.

Alanyaspor'un bugünlere gelmesinde Bakan Çavuşoğlu'nun 6 yıl önce başlattığı girişimin önemli olduğunu aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Maddi manevi desteğini esirgemedi. Alanyaspor Store, ilçemizin en güzel yerinde açıldı. Katkı sağlayan tüm yönetici arkadaşlarıma, Alanya Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanyaspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, kente gelen tüm siyasi ve turistlere Alanyaspor Store'dan hediyeler verilmesinin önemli olduğunu kaydetti. - ANTALYA