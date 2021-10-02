BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET - Haberler
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

AYDIN (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın programının ardından dün akşam saatlerinde İzmir'e geldi. Geceyi İzmir'de geçiren Bakan Çavuşoğlu, bu sabah ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Çavuşoğlu, Dün akşam İzmir'e intikal ettik. Dün akşam saatlerine kadar Kuşadası ve Aydın'da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Bugün de İzmir'de bazı temaslarımız olacak. Bu vesileyle Valiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Valimizin başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Bugün teşkilatımızla beraber bazı siyasi çalışmalar da yapacağız. Ege Üniversitesi'ne giderek akademisyenlerle dış politikamızı konuşacağız. Gençlerle bir araya geleceğiz. İzmir'de inşallah dolu dolu bir program yaşayacağız. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza sevgilerimi saygılarımı iletiyorum dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
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Haber: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET - Haberler
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