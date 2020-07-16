Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "FETÖ ile mücadele" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "FETÖ ile mücadele" çağrısı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası topluma, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini ciddiye almaları ve çok geç olmadan harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma
16.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası topluma, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini ciddiye almaları ve çok geç olmadan harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu'nun "Yeni Nesil Bir Terör Örgütüyle Karşı Karşıyayız" başlığıyla kaleme aldığı makale Daily Sabah Gazetesi'nde yayımlandı.

Çavuşoğlu makalesinde, "Pandemi küresel öncelikleri sarsmış olsa da bazı gündem maddeleri yerini koruyor. Demokrasiyi korumak ve terörle mücadele bunlardan biri. Demokrasileri ve hukuk düzenlerini hedef alan terör örgütleri dönüşüyor, faaliyetlerini farklılaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, geçmiş yıllarda bu bağlamda "varoluşsal bir tehdide" göğüs gerdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun FETÖ olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, 21'inci yüzyılın koşullarına uyum sağlamış post-modern bir terör şebekesinin yarattığı yanılsamanın çok etkili olabileceğini vurgulayarak, "Yeni nesil terör örgütü FETÖ, Türkiye'de devlet, ekonomi, sivil toplumun kendi tabirleriyle 'kılcal damarlarına' kadar nüfuz etti. Elebaşı Fethullah Gülen, oluşumu bir 'hizmet hareketi' olarak takdim edilecek ve tedricen ordudan yargıya, iş dünyasından medyaya bir ülkenin tüm kurumlarına sızacak şekilde örgütledi ve yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu makalesinde, "Bunun sonucunda ortaya ezoterik kült bir yapıya sahip, üyeleri kendisini 'Kainat İmamı' ilan eden örgüt liderine hiçbir şekilde sorgulama yapmaksızın bağlı olan, kimliklerini her düzeyde ve mutlak şekilde gizleyen, dünya sathında okullar, yardım odaklı STK'lar dahil paravanların ardına saklanmış yaygın ve örgün bir yapı geliştirdiler. Karşılarına çıkan herkesi gizlice dinlediler, fişlediler, şantaj uyguladılar, kendi savcı ve yargıçları aracılığıyla hapsettirdiler ve pek çok defa da öldürdüler. Böylelikle amaçları için her aracı kullanmayı meşru gören bir yapı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İronik biçimde, bu tehlikeli örgütün en önemli aracının, kontrolündeki eğitim kurumları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Örgüt çıkarları doğrultusunda eğitilen çocuklar ve gençler ilerideki hedefler için endoktrine edildi. Karşılarına çıkabilecek onlarca sivili, yargıcı, asker ve güvenlik görevlisini hapislere atarak bertaraf ettiler." görüşünü paylaştı.

"Tankları durduran bir milletin demokrasiye bağlılığı tüm dünyaya örnektir"

Çavuşoğlu, FETÖ'nün silahlı kuvvetler ve adalet kurumları başta olmak üzere devletin stratejik önemdeki tüm kurumlarına örgüte mutlak sadakat duyan şahısları sinsice yerleştirdiğine dikkati çekerek, "Bu amaçla sınav yolsuzlukları dahil her yola başvuruldu. Finansman için paravan şirketler, sahtecilik, zorla para toplama faaliyetleri kullanıldı. Bunlara karşı çıkan iş adamlarına yönelik her tür baskı uygulandı." vurgusu yaptı.

FETÖ'nün, gizli faaliyetlerinin deşifre olduğunu fark ettiğinde "en kanlı adımını" attığına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi örgüt bir darbe girişiminde bulundu. Demokrasimizin beşiği parlamentomuz, sanki bir saldırı savaşındaymışçasına NATO'nun ikinci büyük ordusundan çalınan savaş uçaklarıyla bombalandı. Sivillere ateş açmaktan, Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmaktan, istihbarat, polis ve jandarma birimleri, uydu yayın merkezi, haberleşme ağlarına saldırıda bulunmaktan çekinmediler."

Çavuşoğlu, "251 can kaybı, 2 bin 200'e yakın yaralanmayla sonuçlanan o tarihi gecede amaç, Türkiye'de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti temelli anayasal düzeni zorla değiştirmek ve demokrasiyi sona erdirmekti. Bunun başarılamaması, sadece ve sadece demokrasiye inanan Türk halkının ve Türk devletinin zaferidir. Tankları durduran bir milletin demokrasiye bağlılığı tüm dünyaya örnektir." yorumunu yaptı.

"FETÖ için çalışma alanı sağlamayın"

Entegrasyon ve diyalog kavramlarının arkasına saklanarak "Örgütün Avrupa İslam değerlerini temsil ettiği" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Keza, FETÖ üyelerinin bu terör örgütünü 'siyasi bir mücadelenin insan hakları ihlallerine maruz kalan tarafı' olarak gösterme çabası var. Ama gerçek bu mu?" sorusunu yöneltti.

Çavuşoğlu, "Dostlarımızdan beklentilerimiz açık: Bu olgulara ön yargısız ve serinkanlı bir bakış açısıyla yaklaşın ve FETÖ için bir çalışma alanı sağlamayın. Çok sayıda örgüt üyesi gerçek dışı beyanlarla iltica başvurularında bulunarak liberal hukuk sisteminizi istismar etti. Artık bu duruma bir son verilmeli. FETÖ terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalı." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye karşı mücadelede zafiyetin, farklı bahanelerle yıkım peşinde olan tüm terör örgütlerini cesaretlendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu mücadelede uluslararası toplumun desteği, ülkelerimizin bu terör örgütünden kaynaklanan tehditlere karşı güvenliği ve ortak demokratik değerlerimiz bakımından hayati önemde." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, son söz olarak, uluslararası topluma "Bu tehdidi ciddiye alın ve çok geç olmadan harekete geçin." uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Cem Davran Danla Bilic Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "FETÖ ile mücadele" çağrısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 16:24:36. #1.14#
title