Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna Mariupol'deki cami açıklaması

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var, biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz"

" Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulmadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi, yada füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok"

" Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı, o bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık"

"Dünden beri zaten otobüslerimiz zaten orada bekliyor"

" Tabi Burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için biz orada beklesek bile oradan vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz"

ANTALYA - Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir caminin bombalanması haberleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi, yada füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. O bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlediği basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'na, Mariupol'da caminin bombalanması Türk vatandaşlarının mahsur kalması ve dünkü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yatığı telefon görüşmesi soruldu.

Savaş başlamadan önce, hatta Rusya'nın tanıma kararından önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı özellikle Ukrayna'nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonda mesaj atarak uyardıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Dönen vatandaşlarımız oldu 5 bin civarında. Ayrılan vatandaşlarımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 tam rakam vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan 4 binden fazlası sınıra geldi kendi imkanlarıyla, sınırdan geçişlerini sağladık. Bizden habersiz sınırı geçenlerde oldu. Bu bizim desteğimizle ve bizzat bizim tahliye ettiğimiz rakamları oluşturuyor. Dün akşamda yine 489 vatandaşımızı çatışmalarında olduğu bazı bölgelerden Herson, Harkov dahil buralardan da vatandaşlarımızı tahliye ettik. Yine bakanlığımızda Kovid salgını başladıktan sonra koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve tüm bakanlıklardan da arkadaşlarımızdan da ekipleri oluşturduk. Pandemide 165 e yakın ülkeden 100 bin vatandaşımızı tahliye etmiştik" diye konuştu.

"Cami açıklaması"

Yaklaşık 14 bin 500 vatandaşımızın getirildiğini ama çatışma bölgelerinde kalanlarında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Mariupol'de de özellikle de Lavrov ve Kuleba'yla da yaptığımız üçlü görüşmede de, burada insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin vatandaşları da var. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için savaş, sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. O yüzden bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef ne tarafa doğru açılacağına dair koridorların anlaşabilmiş değiller. Burada başka bir problem daha var, şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor, bazı uydu telefonları var BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor. Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulmadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi, yada füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. O bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık. Biz tabi ki bir taraftan Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ama diğer taraftan insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz"dedi.

"Otobüslerimiz bekliyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la dün yaptığı görüşmede özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettikten sonra, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı da aradığını dile getiren Çavuşoğlu, "Lavrov'a hem teşekkür ettim, hem de o gün görüştüğümüz gibi bu Mariupol'da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Dün akşam üstü de baya çaba sarfetti arkadaşlarımız, bizde katıldık, mümkün olmadı. Bugün vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek için gerekli çatışmalarımızı devam ettirdik. Son bilgilerde, Yavuz beyde. Dünden beri zaten otobüslerimiz zaten orada bekliyor. Tabi Burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için biz orada beklesek bile oradan vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra tek tük farklı şehirlerde kalmayı düşünenlerde vardır herhalde. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum yüzde 90'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız. Bazen bu rakamlar değişiyor, bazen dönmek istemeyenler sonra dönmek istediğini söylüyor. Ama bizim görevimiz de sağ salim vatandaşlarımızı ülkemize getirmek. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum ki yüzde 99'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız" açıklamasını yaptı.