Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

31.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA