Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

19.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA