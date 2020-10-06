Bakan Çavuşoğlu'ndan şiirli mesaj
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Bakan Çavuşoğlu'ndan şiirli mesaj

06.10.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:11
Bakan Çavuşoğlu'ndan şiirli mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şair Sezai Karakoç'un bir şiirinden alıntı yaptı.

Ünlü şair Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak" dizelerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun artık bunun böyle gitmeyeceğini anlaması gerekiyor. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve tüm dünyanın da haklının yanında olması için, gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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