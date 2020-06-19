Bakan Çavuşoğlu'ndan, şehit asker için başsağlığı mesajı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, şehit asker için başsağlığı mesajı

Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, şehit asker için başsağlığı mesajı
19.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:05

Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyonumuzda şehit düşen kahraman askerimiz Ömer Kahya kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ömer'imizin kanının yerde kalacağını mı sandınız? Kalmayacak" ifadelerini kullandı. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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