Bakan Çavuşoğlu'ndan, şehit asker için başsağlığı mesajı Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyonumuzda şehit düşen kahraman askerimiz Ömer Kahya kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ömer'imizin kanının yerde kalacağını mı sandınız? Kalmayacak" ifadelerini kullandı. Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA