Bakan Çavuşoğlu'ndan, şehit asker için başsağlığı mesajı
Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.
19.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:06
Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyonumuzda şehit düşen kahraman askerimiz Ömer Kahya kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ömer'imizin kanının yerde kalacağını mı sandınız? Kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA