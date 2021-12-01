Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya sükunet çağrısı

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya sükunet çağrısı

RİGA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduğunu belirterek, "Sakin olmaları ve gerginliği azaltmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her iki tarafla da temas halinde olduğunu belirterek, "Sakin olmaları ve gerginliği azaltmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, cuma günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını kaydetti. Bugün Kuleba ile görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, yarın Stockholm'de Kuleba ve Lavrov ile tekrar bir araya geleceğini belirtti.