Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell Fontelles, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.