Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

15.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:18
Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı , "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell Fontelles, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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