Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, şampiyonada madalya kazanan 3 milli sporcuyu telefonla aradı.
Çavuşoğlu, Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım ile gümüş madalya alan Zeliha Ağrıs'ı tebrik etti.