Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te 'Barış Pınarı' bilgilendirmesi (3)

16.10.2019 18:54

'BÜYÜK OYUN BOZULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının temsilcilerinin konuşmalarının ardından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na, Zeytin Dalı Harekatı'ndan daha fazla tepki geldiğine vurgu yaparak "O zaman da YPG'yi temizledik oradan, şimdi niye tepki geldi? Büyük oyun bozuldu, burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı, biz bu oyunu bozduk. Tepki bundan kaynaklanıyor. Ben birçok dışişleri bakanıyla görüştüm ve o dışişleri bakanlarının telefonda bana söyledikleri iki paragraf, kelimesi kelimesine değil, virgülü virgülüne, noktası noktasına tıpatıp aynı, nasıl oluyor bu, bir yerden örgütlendiği belli. Biz bunu görüyoruz, Avrupa Birliği'nde de öbür ülkelere ne kadar baskı yapıldığını görüyoruz zaten" dedi.

'FİLİSTİN'E HAKSIZLIK YAPMAYALIM'Bakan Çavuşoğlu, Filistin'e haksızlık yapılmaması uyarısında bulunarak "Bu arada, Filistin devletine haksızlık yapmayalım, ilk defa Filistin Dışişleri Bakanı Arap Ligi toplantısına gitmedi, bu karara katılmamak için; çünkü onlara baskı yapıyorlar. Hatta bu Arap ülkelerinin bazıları 'Filistin meselesinde sesinizi yükseltmeyin.' diye Ürdün ve Filistin yönetimine de baskı yapıyorlar, Amerika ve İsrail'in etkisiyle. Biz bu oyunları görüyoruz sahada, o yüzden 'Filistin bizi kınadı.' diyerek, haksızlık yapmayalım. 'Oraya da gitseydi, katılsaydı, orada söyleseydi.' diyebilirsiniz ayrı; ama bir kınama yok, onu da söylemek isterim" diye konuştu.'BUNLAR SERBEST BIRAKILSA İLK BİZE SALDIRIR'Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin IŞİD'in sorumluluğunu aldığına yönelik eleştirilerle ilgili şunları söyledi: "Bizim sorumluluğumuz sadece bizim harekat alanımızla ilgili ya da bizim topraklarımıza gelenlerle ilgili. Bugün bunlar serbest bırakılsa ilk kime saldıracak? Geldikleri ülkelere gider, gitmez ya da başka ülkelere gider, gitmez belli değil; ama ilk bize saldırır. Dolayısıyla bunları orada tutmak, onları orada tutarken de yaptıkları bu terör eylemlerinden dolayı sorumlu tutmak da bizim görevimiz ve bunun için Adalet Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, istihbaratımız, Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızla birlikte bir çalışma grubu kurduk çalışıyoruz."'HERKES GELDİĞİ EVİNE DÖNECEK"Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan mültecilerin evlerine geri döneceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "YPG yıllardır orayı kontrol ediyor. Bir tek kendi ideolojisine bağlı ve teröristleri orada barındırıyor, onun dışındakilerin hepsine zulmetmişler. O yüzden oraya Suriyeli Kürt kardeşlerimiz döndüğü zaman demografi mi değişecek? Böyle bir amacımız olsa bunu yapmayız. Zaten toplam nüfusun yüzde 30'u civarı, üçte 2'si Arap. Türkmenler de var ilave, Hristiyanlar da var, diğer gruplar da var, dolayısıyla Kobani ve birkaç yerin dışında nüfusun çoğunluğu Kürt değil, yüzde 90'ı Arap. Dolayısıyla 300 bin Kürt olduğu zaman zaten 1 milyonun yaklaşık üçte 1'i ediyor. Gerisi de Araplar, onlar da evine dönecek, sadece Kürtler değil ki, herkes dönecek. Herkes geldiği evine dönecek. Biz insani konularda herkesten hassasız. Nasıl Türkiye'ye gelenlere ayırım yapmaksızın, Kürt, Türkmen, Arap veya Ermeniler de geldi, diğer Suriyeli kardeşlerimiz de geldi, Yezidiler var, Keldaniler var, ev sahipliği yapıyoruz, dönme konusunda da aynı. Bu bir Kürt düşmanlığı değildir. YPG'ye, PKK'ya 'eşittir Kürt' derseniz Kürt kardeşlerimize haksızlık etmiş oluruz. Küfürdür yani. Kürt kardeşlerimize hakaret etmeyelim. Dolayısıyla, bir terör örgütüyle mücadele Kürt düşmanlığı değildir, terör örgütüyle mücadeledir."

Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Kaynak: DHA