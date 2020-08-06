Bakan Çavuşoğlu'ndan Malta'da üçlü görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. - VALLETTA Kaynak: İHA