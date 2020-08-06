Bakan Çavuşoğlu'ndan Malta'da üçlü görüşme
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Malta'da üçlü görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Malta'da üçlü görüşme
06.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. - VALLETTA

Kaynak: İHA

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