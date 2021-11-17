Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir. Fransa'nın, bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ve Libya'nın egemenliğine saygısızlıktır" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Alzayani, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Alzayani ile faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlişkilerimizi yeniden canlandırmak için ortak irademizi de bir kere daha göstermiş olduk. Bu sabah Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) dönem başkanlığımızı Bahreyn'e devrettik. Bu vesileyle kardeşim, Nevşehir ilimizin Asya İşbirliği Diyaloğu'nun turizm başkenti olduğunu açıkladılar. Körfez bölgesinin huzuru hepimiz için önemlidir. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz, bölgemizdeki önemli konuları ele aldık. İki ülke arasında mevcut mekanizmaları var bunları daha etkin kullanacağız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "İki egemen ülke arasındaki konuya ancak o egemen ülkeler karar verir. Bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir. Fransa'nın bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ve Libya'nın egemenliğine saygısızlıktır. Fransa bunları yapmayı çok seviyor ama bizim için önemi yok üçüncü ülkelerin ne dediği" değerlendirmesinde bulundu.

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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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