Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (1)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (1) - Haber
İstanbul, Kocaeli, Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde geçici veya öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye gelmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının bu gece yarısına kadar ülkeye getirileceğini ve İstanbul ve Kocaeli'deki...

17.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde geçici veya öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye gelmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının bu gece yarısına kadar ülkeye getirileceğini ve İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın, koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu ve tüm birimleriyle bu konuda çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, dün Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığını da belirtti.

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerin dün 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Döndükten sonra 14 günlük karantina ve gözetim altında olacaklarını da vatandaşlarımıza duyurduk. Dün akşam yerel saatle 17.00 itibarıyla 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. THY ve Ulaştırma Bakanlığımızla koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. THY, 34 sefer planladı. Fiyatları da son derece makul tuttu, THY'ye bu sebepten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul'da ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilecekler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatıyla İstanbul ve Kocaeli valiliklerimiz bunları koordine edecek. Burada kaldıkları sürece vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız yine bunu koordine edecek, yiyecek içecek ihtiyaçları karşılanacak. Sağlık Bakanlığımız zaten doktor ve sağlık personelini temin ediyor. Umre'den gelen vatandaşlarımıza verilen destek burada da verilecek."

(Sürecek)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu Haber
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haber
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Şeyma Subaşı Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 11:51:15. #1.15#