Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti (2)

30.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:51

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, ziyarette Bakan Çavuşoğlu'nun Libya tezkeresi ile ilgili olarak hükümetin görüşlerini aktardığını söyleyerek, "Kendisini dinledik ve bizim de bir takım sorularımız oldu, bunları da kendisine yönelttik. Libya ile ilgili tezkere henüz Meclis'e gelmiş değildir" dedi.

Kaynak: DHA

'TÜRKİYE'NİN TARAF OLMASINI İSTEMİYORUZ'Çeviköz, AK Parti'nin 5 konuda ciddi hatalar yaptığını, bunlardan birisinin dış politika olduğunu söyledi. Özellikle Suriye politikasının Türkiye'yi çok ciddi sıkıntı ile karşı karşıya bıraktığını kaydeden Çeviköz, "Böylesine yanlış politikalar sonucu izlenen bir dış politika çizgisi Türkiye'yi hem yalnız bırakmış, hem de önemli bir dış politika krizi ile karşı karşıya bırakmıştır. Bugün gelinen tabloda Suriye'de yaşanan bu kötü tablonun bir başka ülkede daha yaşanmasını istemiyoruz. Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların şimdi bir de Libya'dan kaynaklanan sıkıntılar ile birlikte Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanı dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak, sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.'TEZKEREYE OLUMSUZ BAKTIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTERİM'Libya'daki durumun Suriye'dekinden çok daha geniş çapta yansımalarının olacağını savunan CHP'li Çeviköz, şöyle konuştu: "Libya'ya aslında asker göndererek bu vekalet savaşına taraf olmak yerine Türkiye gibi bir ülkenin diplomasiye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yapılan diplomasiye öncelik vermek değil, asker göndererek mevcut durumu daha da keskinleştirecek ve kötüleştirecek bir gelişmeye hazırlık yapmaktır. Bunun doğru olmadığını Sayın Bakana da izah ettik. Bir ulusal çıkar ve güvelik tehdidi açısından bakıldığında en başta Tunus'un böyle bir gelişmeye destek vermesi beklenirken, Tunus diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini ve asker göndererek çatışmalara taraf olunmasının doğru olmadığını savunuyor. Aynı şekilde bölgedeki diğer ülkelerden Cezayir'in de bundan farklı olmadığını görüyoruz. Öte yandan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler çatışmada taraf tutarak bir bakıma Türkiye'yi de karşı tarafta yer aldığı taktirde bir hasım olarak görmeye hazırlanmaktadırlar. Türkiye gibi bir ülkenin diplomasiye öncelik vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde biz önümüzdeki günlerde yüce Meclisimize gelecek olan tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim."'TEZKERENİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK'Çeviköz, Çavuşoğlu'nun tezkerenin niteliği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunup bulunmadığı ile ilgili "Tezkerenin niteliği ve içeriği ile ilgili ya da diliyle ilgili herhangi bir bilgimiz şuanda yok. Biraz evvel Sayın Bakan, kendisine de sorulan soruya cevap verdiğinde tezkere metninin Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini söylediler. Cumhurbaşkanlığından anladığımız kadarıyla Meclis'e sevk edilecektir. Biz de Meclis'e geldiği zaman tezkere metnini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.